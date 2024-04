Wegen VW-Dieselskandal 100 Millionen Euro Bußgeld gegen Continental verhängt

Der Bescheid ist am heutigen Donnerstag ergangen. Die Summe setzt sich aus einer Buße von fünf Millionen Euro sowie einem Abschöpfungsanteil von 95 Millionen Euro zusammen. Continental soll auf Rechtsmittel verzichtet haben. Der Zulieferer wollte sich dazu am frühen Donnerstagmorgen nicht äußern, bestätigte am Vormittag dann aber die Informationen im Rahmen einer Pressemitteilung. Demnach führt das Bußgeld „zu keiner wesentlichen zusätzlichen Ergebnisbelastung aufgrund der hierfür in den Vorjahren gebildeten Rückstellung“.