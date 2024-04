Wegen VW-Dieselskandal Staatsanwaltschaft verhängt 100 Millionen Euro Bußgeld gegen Continental

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat am Donnerstag eine Geldbuße in Höhe von 100 Millionen Euro gegen den Autozulieferer Continental verhängt. Der Grund ist eine Verletzung der Aufsichtspflicht. Das hat die WirtschaftsWoche aus informierten Kreisen erfahren. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover bestätigte diese Informationen der WirtschaftsWoche. Der Bescheid ist am heutigen Donnerstag ergangen. Die Summe setzt sich zusammen aus einer Buße von fünf Millionen Euro sowie einem Abschöpfungsanteil von 95 Millionen Euro. Continental soll auf Rechtsmittel verzichtet haben. Continental wollte sich dazu nicht äußern.