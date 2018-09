Mit dem e-tron-Routenplaner sollen Kunden die Strecke zur nächsten Ladesäulen spielend leicht finden können. Darüber hinaus bietet Audi im e-tron verschiedene vernetzte Zusatzleistungen an. Zum Beispiel eine automatisierte Abrechnung an der Ladesäule oder die Fernsteuerung per Smartphone. Serienmäßig ist zudem die Medienzentrale MMI Navigation inklusive LTE Advanced und WLAN-Hotspot verbaut.

Bild: Audi