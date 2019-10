Weltpremiere des VW Golf 8 Der neue Golf bringt es nur zum Nebendarsteller

Deutlich mehr hat sich im Innenraum getan. Hier gibt es mehr Platz als vorher und eine komplett neue Instrumenteneinheit. Und genau die bereitete den Entwicklern jede Menge Sorgen, denn der modulare Entertainmentbaukasten, der sich quer über die meisten Konzernmarken spannt, hatte lange Zeit technische Schwierigkeiten. Das neue Zehn-Zoll-Cockpit des VW Golf 8 ist komplett animiert. Hinter dem ebenfalls neu entwickelten Lenkrad mit zahlreichen Touch-Elementen und Drückern gibt es eine entsprechende Bedienung links von der Armaturentafel für die Lichtfunktionen. Schalter sucht man zumeist vergeblich, denn die wichtigsten Funktionen werden über Touch und Slider an der unteren Kante des Bildschirms bedient. So lassen sich zum Beispiel Klimatisierung und die Lautstärke des Soundsystem steuern. Unter dem mindestens zehn Zoll großen Display gibt es eine induktive Ladeschale und USB-C-Anschlüsse. Einen Schlüssel kann man sich sparen, denn der Golf öffnet und verschließt sich per Smartphone. Der neue Golf bietet LED-Licht, ist immer online und lässt sich per Sprache bedienen. Einige Ausstattungen lassen sich nachordern und online aktivieren.