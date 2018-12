Weltpremiere: Skoda Scala Frisches Design und neue Technik

Der Name Rapid hat’s Skoda angetan, doch bleiben die Tschechen der Bezeichnung nie lange treu. Drei Mal schon hat der Autobauer in seiner Geschichte einen Rapid auf den Markt gebracht: 1934, 1984 und zuletzt 2012. Und sich drei Mal wieder von der Bezeichnung getrennt: Mit der im Frühjahr startenden Neuauflage des Kompakten, die jetzt in Tel Aviv ihre Premiere feierte, verschwindet nicht nur die unbeliebte Stufenheck-Limousine, sondern auch der Name wieder. Der Nachfolger heißt Scala und soll mit der Umbenennung deutlich machen, welch' großen Schritt der Kompakte gemacht hat. Zumindest in Sachen Technik, beim Preis zeigen sich die Tschechen gewohnt bescheiden. Zwar sind die Tarife noch nicht offiziell, doch soll der Scala bei gut 17.000 Euro starten – und damit ausstattungsbereinigt günstiger sein als der Rapid.

Bild: Spotpress