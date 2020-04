Weniger Arbeit, weniger Lohn Tesla macht Zwangsurlaub

Seit dem 23. März gilt also auch bei Tesla in Fremont die Zwangspause. Und nicht nur dort ruhen die Arbeiten. Nun zieht der Elektroautobauer Konsequenzen: Alle Arbeiter, die nicht unbedingt benötigt würden, werden in den Zwangsurlaub geschickt. Außerdem sollen Löhne ab dem 13. April bis zum Ende des zweiten Quartals gekürzt werden, hieß es in einer an die Mitarbeiter in den USA verschickte E-Mail, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Grund sei die Schließung der Produktionsstätten in den USA wegen der Coronavirus-Pandemie. Der normale Betrieb soll nach Angaben des Konzerns am 4. Mai wiederaufgenommen werden, sofern sich keine erheblichen Änderungen ergäben. Die Löhne der Arbeiter würden um zehn Prozent, die von Führungskräften um 20 bis 30 Prozent reduziert, heißt es in der E-Mail. Außerhalb der USA solle es ähnliche Kürzungen geben.