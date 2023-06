Weniger klimafreundlich als versprochen? BMW und die allzu schöne Geschichte vom CO2-freien Aluminium

Die Erzählung des deutschen Autoherstellers BMW klingt anders: „Die BMW Group arbeitet weiter konsequent an der Reduzierung der CO2-Emissionen in der Lieferkette,“ teilte das Unternehmen am 21. Februar 2023 in einer Aussendung an die Presse mit. „Ein besonderer Fokus liegt dabei auf CO2-intensiven Materialien wie Aluminium, Stahl und Kunststoff,“ heißt es – und: „Deshalb will die BMW Group ab 2024 stark CO2-reduziertes Aluminium von Rio Tinto aus Kanada beziehen und hat hierfür eine Absichtserklärung unterzeichnet. Im Vergleich zu konventionell hergestelltem Aluminium spart das Verfahren rund 70 Prozent der CO2-Emissionen ein.“