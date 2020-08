Aber man weiß es nicht. Vielleicht ist es doch dieses neue „Marketing by Fettnapf“. Audi hat sich zwar entschuldigt und will das Motiv nicht weiter einsetzen. (Was nicht stimmt, denn es ist aktuell noch auf der Twitter-Seite @AudiOfficial zu sehen.) Aber das erklärt nicht, was man sich im Audi-Marketing und in der betreuenden Agentur dabei gedacht hat. Man erwartet von Konzernen und ebenso von Agenturen doch ein Mindestmaß an Sensibilität und Empathie. Dieser Erwartung wird Audi – wie zuvor VW – nicht in geringster Weise gerecht.