Werk in Grünheide Neuer Tesla-Betriebsrat: IG Metall gewinnt Wahl

Die Gewerkschaft IG Metall ist künftig im Betriebsrat des deutschen Tesla-Werkes in Grünheide vertreten. Die Gewerkschaftsliste habe nach der ersten Auszählung 16 von insgesamt 39 Posten im Betriebsrat gewonnen, teilte die IG Metall am Mittwoch mit. Sie stellt damit die größte Fraktion in der Arbeitnehmervertretung für gut 12.000 Beschäftigte bei dem Autobauer, dessen Chef Elon Musk Gewerkschaften aus den Betrieben auch in den USA gezielt heraushält. IG-Metall-Bezirksleiter Dirk Schulze gratulierte den gewählten Metallern.