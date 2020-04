Werke fahren wieder hoch Daimler beendet den Corona-Stillstand

Ähnlich wie Daimler hatte zum Wochenende auch Volkswagen angekündigt in Europa und Nordamerika die Produktion mit besseren Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter wieder stufenweise hochfahren zu wollen. Noch im April sollen die Werke in Zwickau, Wolfsburg, Emden und Hannover wieder anfahren.



Lange war in den Führungsetagen der Autobauer die Hoffnung weit verbreitet, dass die Coronakrise in Europa und USA so ähnlich läuft wie in China laufen würde und es nach rund einem Monat Shutdown wieder steil bergauf geht; eine Kurve wie ein enges V also. Bei Volkswagen etwa liegt die Produktion in China schon beinahe wieder auf dem Niveau vor der Krise. Dass Europas Kurve ein enges V wird, gilt mittlerweile allerdings als eher unwahrscheinlich. In Europa wird es aufgrund unterschiedlicher Verläufe der Pandemie in den einzelnen Ländern wohl noch Monate dauern.