Das Problem: Selbst, wenn an Autobahnparkplätzen alle paar dutzend Kilometer bald ein oder zwei Ladesäulen stehen - wer weiß schon, ob die frei sein werden, wenn man sie mit fast leerem Akku ansteuert? Anders als bei der Sprit-Zapfsäule, an der man zur Not drei, vier Minuten wartet, bis der trödelige Vordermann endlich bezahlt hat und mit seiner Kiste abschiebt, kann so ein E-Ladevorgang gut mal ein ganzes Mittagessen im Rasthof lang dauern – inklusive Kaffee und roter Grütze mit Vanillesoße. Das zieht sich. Insbesondere, wenn man nicht selbst essen geht, sondern der, der noch vor einem an der Ladesäule hängt. Und man nicht weiß, wie lange noch.