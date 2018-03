Werner knallhart: Fahrprüfung für Senioren: Lappen weg, Sammeltaxi her

Aber dieses Argument kann man sich sparen. In Wahrheit bauen die Senioren mehr Unfälle als die jungen Wilden. „Wenn Senioren über 75 Jahren in Unfälle verwickelt sind, haben sie diese zu rund 75 Prozent selbst verursacht“, sagte der Leiter der Unfallforscher der Versicherer (UDV), Siegfried Brockmann laut Handelsblatt. Die Quote liege damit höher als bei der Hochrisikogruppe der 18- bis 24-Jährigen. Und weil wir alle älter werden, wird diese Quote wohl noch steigen. Wenn wir nichts ändern.