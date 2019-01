Wir nennen Länder, die ihren Aufgaben nicht gewachsen sind, ja gerne Bananenrepubliken. Weil Länder in denen Bananen wachsen, ja allesamt unterentwickelt sind, wie wir noch aus Kolonialzeiten wissen. Und die Banane ist so schön nah am Affen, das erniedrigt noch zusätzlich.