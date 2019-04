Und so kommt es, dass die Leute nicht mehr nur interessiert nachfragen, wenn man sagt: Ich habe kein eigenes Auto. Statt „wie machst du das bloß?“ heißt es mittlerweile: „Ja, ich weiß. Du hast ja recht.“



Wer hingegen erzählt, dass er ein eigenes Auto hat, schiebt mitunter schon direkt nach warum. Naja, wegen der Kinder halt. Und wegen des Arbeitsplatzes am Stadtrand. Und wegen der Ausflüge am Wochenende.



Man muss sich für ein eigenes Auto bitte nicht entschuldigen, aber es zeigt sich: Auto-Deutschland denkt neu. Autos ja. Unbedingt! Schick, topmodern, autonom, elektrisch – her damit! Aber nicht unbedingt in die eigene Garage. In der App reichen sie aus.



Ich freue mich, dass dies nicht nur Mercedes, BMW und Volkswagen verstanden haben, sondern offenbar auch immer mehr kommunale Nahverkehrsunternehmen. So macht die Abkehr von unseren autooptimierten, lauten, stressigen, vollgeparkten Innenstädten nach den Konzepten des 20. Jahrhunderts am Ende uns allen Spaß.