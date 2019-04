Aber jetzt gibt es etwas modernes Neues: FlowBie. Dieses FlowBie wird nicht weniger als die Dachmarke für die neue Mobilität aus dem Hause Bielefeld. Mobiel findet dieses FlowBie selber so cool, dass man bei FlowBie seine Kunden online jetzt sogar duzt. Das will was heißen. Gerade vergangenes Wochenende wurde das erste FlowBie-Modul gestartet: die Alma-Flotte, die neuen per FlowBie-App mietbaren Elektro-Roller. So wie Coup und Emmy in Berlin, aber eben von der Stadt selber.

Warum machen die das in Bielefeld nicht so wie die in Düsseldorf und Stuttgart: Dienstleister beauftragen und eigene Aufkleber auf die Roller bappen?



Antwort: Bielefeld ist noch nicht fertig.