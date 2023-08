In Hamm in Westfalen gibt es seit diesem Sommer die erste intelligente Ampel. Angeblich das einzige solche Projekt in ganz Deutschland. Mithilfe von Vektorberechnungen, in die Daten wie Geschwindigkeit und Fahrtrichtung einfließen, wird ermittelt, wie lang der jeweilige Verkehrsteilnehmer bis zur Ampel braucht. Die KI versucht dann, Wartezeiten zu verkürzen oder ganz zu vermeiden. Etwa, indem das System Grünphasen für Fahrradfahrer verlängert. Die KI lernt dabei die ganze Zeit mit und kapiert, wie sie am besten auf die sich anbahnende Verkehrssituation reagiert. Was kostet so ein Ding? Zwei Millionen Euro pro Anlage? Nein. 750.000? Nein. Die Kosten für die Ampel liegen der Stadt Hamm zufolge bei 80. 000 Euro. Das ist immer noch viel Geld. Aber bedenkt man, dass eine einfache Ampel in lahmer Ausstattung schon knapp 40.000 Euro kostet, dann kann man sagen: Och Gott, dann gehen 80.000 ja.