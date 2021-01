Share Now: Jupp!



Aber Leute: Stellantis? Ich stelle mir vor, wie das in der letzten Namens-Findungs-Runde zwischen den amerikanischen, italienischen und französischen Namensfindern gelaufen ist: „Chers amis, wenn Peugeot nicht drin vorkommen darf, dann kommt auch weder Chrysler im Namen vor, noch Fiat noch sonst irgendetwas, was sich auf Chrysler oder Fiat reimt. IST DAS JETZT ENDLICH KLAR?“



„Ach ja? Bene! Dann will ich auch nicht, dass es im entferntesten französisch klingt.“



„Well, folks, Englisch ist Weltsprache, so…“