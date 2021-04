„Ja, Mama, es ist zwar neu, aber es ist einfacher.“

„Naja, einfacher als tanken?“

„Mama, stell dir mal vor, wir hätten seit hundert Jahren Autos, die man einfach bequem zu Hause auf der Auffahrt aufladen kann, und wenn man unterwegs laden muss, dann geht man in der Wartezeit einen Kaffee trinken.

Und dann kommen plötzlich Autos auf den Markt, über die es heißt: Jetzt kannst du nicht mehr zu Hause aufladen, jetzt musst du immer an eine Tankstelle fahren, dort füllt du dann eine brennbare flüchtige Flüssigkeit in den Tank, am besten trägst du Plastikhandschuhe, sonst stinken danach deine Finger, aber du musst am Auto bleiben, und giftige Dämpfe einatmen, aber du darfst kein Handy benutzen wegen Explosionsgefahr, und dann fährst du weiter mit zig Litern brennbarer Flüssigkeit unter deinem Hintern, die bei einem Unfall auslaufen und Feuer fangen kann. Und die Flüssigkeit wird unterwegs dann direkt vor dir im Motor verbrannt und der Rauch wird hinten raus gepustet, den atmen dann die Fußgänger ein, insbesondere kleine Kinder. Diese kleinen Explosionen machen ziemlich Krach. Sogar wenn das Auto steht. Und im Winter dauert es ewig, bis die Heizung funktioniert. Aber warm laufen lassen per App, das geht nicht – und ist sogar verboten, der Umwelt zuliebe. Aber du kannst damit 480 Kilometer fahren mit einer Tankfüllung. Würdest du dein Elektroauto dafür hergeben?“