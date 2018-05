Opel gibt an, sich auch in Bochum an die geltenden Tarifverträge zu halten und stellt den Standort nicht in Frage. „Das Bochumer Warenverteilzentrum wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserem europäischen Verbund spielen“ sagt ein Opel-Sprecher. „Natürlich müssen wir auch in Bochum unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern.“