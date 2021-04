„Wir fahren auf Sicht“ Chip-Mangel in der Autoindustrie: Wie schlimm wird es wirklich?

Schon seit Monaten hadert die Autoindustrie mit schleppenden Lieferungen von Bauteilen, in denen Halbleiter verbaut sind. Immer wieder standen Produktionsbänder still. Auch Kurzarbeit wurde genutzt, um Engpässe abzufedern. Allein der Volkswagen-Konzern mit seinen Marken wie Audi, Porsche und Co. konnte bislang rund 100.000 Fahrzeuge nicht bauen, weil es an Halbleitern fehlte. Noch sei „nicht abzuschätzen“, wie es im Jahr 2021 am Ende aussehe. „Das hängt auch davon ab, wie schnell die Chiphersteller mit der Ausweitung der Produktion hinterherkommen“, heißt es bei Volkswagen. Man werde „alles daran setzen, die dadurch nicht gebauten Fahrzeuge im Jahresverlauf weitestgehend aufzuholen. Oberste Priorität hat dabei die Abarbeitung des hohen Auftragsbestandes.“