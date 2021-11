Wirbel um VW-Chef Familien Porsche und Piech halten an Diess fest

Auch die bei Volkswagen stark vertretene IG Metall äußert Zweifel an Diess. „Ein Trainer, der keinen Zugang zur Mannschaft hat, verliert das Spiel auf dem Platz“, hatte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann bei der Betriebsversammlung am Donnerstag gesagt. Zuletzt ließ auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erkennen, dass er nicht mehr uneingeschränkt zu Diess steht. In dem 20-köpfigen Aufsichtsrat von Volkswagen schwindet damit der Rückhalt für den Konzernchef.



