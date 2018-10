WLTP-Abgas-Prüfstandard Neuwagen-Absatz im September eingebrochen

Der Pkw-Absatz in Deutschland ist mit Inkrafttreten des neuen Abgas-Prüfstandards im September kräftig eingebrochen. Im abgelaufenen Monat wurden 200.134 Personenwagen neu zugelassen und damit 30,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Dienstag in Flensburg mitteilte. Hintergrund ist ein Absatzboom in den vorangegangenen Monaten – ausgelöst von der Umstellung der Abgastests.