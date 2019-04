WLTP II: Neue Sorgen für die Autobauer

Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen und Co. beschäftigen ihre Testingenieure längst im Dauer-Drei-Schicht-Betrieb, um die Fahrzeuge so schnell als möglich an die neuen, nachgeschärften Vorgaben anzupassen. Wie schon 2018 ist es auch in diesem Jahr kaum möglich, in Europa irgendeinen Testprüfstand zu ergattern. Die Probanden stehen vor den Kammern Schlange, bevor es danach noch zum RDE-Test (Real Driving Emissions) auf die Straße geht.