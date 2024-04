Wochenend-Fahrverbote: Ist das ernsthaft Ihr Niveau, Herr Wissing?

Das politische Manöver von Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist leicht durchschaubar. Mit dem Horrorszenario von Wochenend-Fahrverboten will er die Reform des Klimaschutzgesetzes beschleunigen. Denn diese Reform dürfte dazu führen, dass künftig nicht mehr jeder der Klimaschutzsektoren – zum Beispiel Energiewirtschaft, Industrie oder eben auch der von Wissing verantwortete Verkehrsbereich – für sich genommen die gesetzlich vorgeschriebenen Klimaschutzziele einhalten muss, sondern die Fortschritte in einem Bereich mit den Versäumnissen in anderen Bereichen verrechnet werden könnten.