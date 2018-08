Wohnmobile Die Neuheiten auf dem Caravan Salon

Besonders innovativ in puncto Produktionstechnik präsentierte sich in den vergangenen Jahren die Marke Knaus mit ihrer revolutionären Glasfaserrahmen-Technologie. Von dem Ultraleichtbau profitierten bisher im Jahresabstand der kompakte Travelino und der Deseo, so dass sich die Jandelsbrunner bei den Caravans in diesem Jahr mit Produktaufwertungen begnügen. So ist der Klassiker Südwind (12 Grundrisse ab 19.190 Euro; im Bild) innen und außen neu gestaltet worden, wobei besonders die zentrale Versorgungseinheit hervorzuheben ist. Frischwassertank, Ablasshähne und Strom – alles vereint an einer Stelle, so wie man es von den Knaus-Reisemobilen schon kennt. Die Zurückhaltung in Bezug auf eine weitere Glasfaserrahmen-Baureihe lässt allerdings auch vermuten, dass an dem Gerücht, Knaus würde auf dem Caravan-Salon mit einer ersten Camping-Bus-Studie mit der neuen Technik überraschen, etwas dran ist.

Bild: Knaus