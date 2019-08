Wohnwagen: Es muss nicht immer Mainstream sein

Die Lösung basiert auf einem unüblicherweise vor dem Querbett angeordneten Raumbad über die gesamte Fahrzeugbreite. Das Waschbecken ist mittig vor der Wand zum Schlafabteil platziert. An dieser Wand fällt nicht nur ein großer Spiegel ins Auge, sie entpuppt sich auch als breite Schiebetür, die den Zugang zum Doppelbett über eine Treppe und einen ebensolchen Durchstieg am Fußende ermöglicht. In aufrechter Haltung, zumindest wenn das höhenverstellbare Bett in der unteren Position ist. Nachteile sind ein für diese Preisklasse – der Grundpreis des Eura Integra 700 HB mit 96 kW/130 PS starker Ducato-Basis und Alko-Tiefrahmenchassis beträgt 101.990 Euro – viel zu kleiner und zu schmaler Kleiderschrank sowie wegen des Radkastens eine hinderliche Stufe in der Duschwanne.

Bild: Eura