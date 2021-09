Wohnwagen mit Elektroantrieb Der Hannibal-Moment der Caravanbranche

Mit der Antriebsbatterie könne auch die elektrische Versorgung innerhalb des Wohnwagens möglich gemacht werden: Kochen und Heizen kann so wie auch in Knaus Tabberts Plänen ohne Gas möglich sein. Zudem will Dethleffs Lösungen finden, wie der Wohnwagen in ein nachhaltiges Energienetz integriert werden kann. So könnte der Caravan nicht nur an der eigenen Steckdose geladen werden, sondern auch als Pufferspeicher für die heimische Solaranlage dienen, aus dem bei Bedarf Strom im Haus entnommen werden kann. So lasse sich der Wohnwagen mit seiner 80 Kilowattstunden fassenden Batterie auch als mobiler Energiespeicher für eine Photovoltaikanlage nutzen.