Woven City Das ist Toyotas Traum von der Stadt der Zukunft – und dem Autokonzern 2.0

Die Tochter „Woven Core“ konzentriert sich auf das automatisierte Fahren und betreibt das Testgelände am Berg Fuji. Die zweite Tochter „Woven Alpha“, die zuvor als Toyota-Forschungsinstitut für fortgeschrittene Entwicklung (TRI-AD) firmierte, entwickelt Wachstumsprodukte rings um automobile Software. Und Woven Capital, die dritte Tochter, schüttet 800 Millionen Dollar an junge Start-ups in den Bereichen Auto, Künstliche Intelligenz, Robotik und Smart Cities aus. Das Wort Woven spielt darauf an, dass der Urgroßvater des heutigen Konzernchefs den Webstuhl automatisierte.

Die Leitung des Firmenquartetts hat Toyoda in die Hände von Kuffner gelegt. Dafür einen Ausländer zu holen, unterstreicht seine Bereitschaft zum radikalen Umdenken, auch wenn der kinnbärtige US-Amerikaner eine persönliche Verbindung zu Japan hat – um die Jahrtausendwende erforschte er an der Universität Tokio die Steuerung von humanoiden Robotern und heiratete eine Japanerin. Zuvor erfand der heute 49-Jährige einen Algorithmus für die Bewegung von Robotern im offenen Raum. Später arbeitete er bei Google am selbstfahrenden Auto.