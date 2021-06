Wuling Hongguang Mini EV Junge Frauen lieben Chinas erfolgreichstes Elektroauto

Im vergangenen Jahr verfügten 6,3 Prozent aller verkauften Autos in China über einen elektrischen Antrieb. In diesem Jahr, so schätzt das Analyse-Unternehmen Canalys, sollen rund 1,9 Millionen E-Autos an chinesische Kunden ausgeliefert werden – dann wären bereits 9 Prozent aller Neuwagen in China elektrisch unterwegs.



Längst nicht nur Wuling wächst in diesem Umfeld rasant. Der junge chinesische E-Autobauer Nio etwa verdoppelte die Zahl seiner ausgelieferten Fahrzeuge im vergangenen Jahr immerhin auf knapp 44.000. Der heimische Konkurrent Xpeng verdoppelte seinen Absatz ebenfalls auf rund 27.000 E-Autos. Und Li Auto, der dritte an der New Yorker Börse gelistete chinesische Tesla-Jäger im Bunde, schaffte in seinem ersten Produktionsjahr den Verkauf von über 32.000 Fahrzeugen.