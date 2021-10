Wunsch und Wirklichkeit Diese Grafik zeigt, wie die Spritpreise Autofahrer belasten – und wohin das Geld geht

Ordentlich angezapft werden sie auch vom Staat. Ein großer Teil des Spritpreises an deutschen Tankstellen setzt sich aus Steuern und Abgaben zusammen.



Mehr zum Thema: Die Preise für Sprit sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Verbraucherschützer fürchten einen Anstieg auf zwei Euro. Ein Elektroauto kann ein guter Ausweg sein, wie ADAC-Berechnungen zeigen. Wer sein E-Auto mit der eigenen Solaranlage lädt, zahlt auch zwei Euro – allerdings für hundert Kilometer. Hohe Spritpreise: Jetzt in Elektroauto und Solaranlage investieren?