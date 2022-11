Yanfeng-Studie XiM23 Der Pkw-Innenraum der Zukunft

Eingepasst ist das neuartige Interieur in die Karosserie eines großen Luxus-SUV. „Die hier gezeigten Techniken und Ideen können aber auch in kleineren Fahrzeugklassen zum Einsatz kommen“, erläutert Andreas Maashoff, Leiter der Innovations-Abteilung von Yanfeng in Europa. Die erstmals öffentlich präsentierte Studie zeigt, was heute oder morgen möglich ist im Auto. „Das meiste, was wir hier an Neuem zeigen, könnte schon bald in Serie gehen.“