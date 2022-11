Zahlen BMW-Chef gibt „stabilen Ausblick“ auf 2023

BMW-Chef Oliver Zipse rechnet trotz steigender Energiepreisen und düsterer Konjunkturaussichten für kommendes Jahr mit stabilen Geschäften. Er gebe einen „stabilen Ausblick, was auch immer das heißen soll“, sagte Zipse vor Journalisten. Es gebe unterschiedliche Entwicklungen in unterschiedlichen Regionen weltweit - so werde die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA geringer eingeschätzt als in Europa. Allerdings dürften sich die unterschiedlichen Entwicklungen ausgleichen.