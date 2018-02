Seinen Anteil an Daimler will Li Shufu nach eigenen Angaben nun zunächst bei knapp 10 Prozent belassen. Es sei vorerst nicht geplant, weitere Aktien zu kaufen, teilte sein Konzern mit. Li werde sich vollständig an die Regeln des Stuttgarter Autobauers halten und dessen Werte und Firmenkultur respektieren. „Daimler ist ein herausragendes Unternehmen mit einem erstklassigen Management“ , wird Li in der Mitteilung zitiert. Es sei eine Ehre, Konzernchef Dieter Zetsche und dessen Team zu unterstützen.