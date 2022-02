Zeitarbeit Opel? Ja, Opel stellt ein

Folge: Man habe rund sechs Prozent mehr Aufträge als vor einem Jahr, heißt es in Kreisen eines Zeitarbeitsunternehmens. Laut dem Vermittler Adecco zögen die Anfragen „in sämtlichen Branchen und Berufen“ an. Es sei ungewöhnlich, dass die Nachfrage aus allen Branchen käme. Laut Randstad-Geschäftsführerin Susanne Wißfeld gibt es auch Unternehmen, die Personal anfragten, um Ausfälle auszugleichen. Der Bedarf an Arbeitskräften sei derzeit auf sehr hohem Niveau. Neben dem Fachkräftemangel sieht sie einen Grund in durch Corona bedingten Produktionsrückständen, für die zusätzliches Personal benötigt werde.



