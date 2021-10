Zeitenwende am Automarkt Tesla überflügelt erstmals BMW 3er, Audi A4 und Mercedes C-Klasse

Es zeigt sich an den schlechten Verkäufen der Verbrenner aber auch eine generelle Verschiebung in Richtung Elektroauto. Im September wurden gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Deutschland 41 Prozent weniger Benziner verkauft. Bei den Fahrzeugen mit Dieselantrieb betrug das Minus sogar 54 Prozent. Dem gegenüber waren Hybride mit elf Prozent im Plus, Plug-in-Hybride mit 14 Prozent und reine Elektroautos mit 59 Prozent.



Vor einem Jahr, als die E-Autos noch nicht derart boomten, war die Situation bei den Neuzulassungen noch eine ganz andere. Da konnte Tesla mit seinem Model 3 die drei deutschen Premiummarken noch nicht überflügeln: Im September 2020 konnten BMW, Audi und Mercedes von ihren Verbrennern im Model-3-Segment noch über 11.000 Fahrzeuge absetzen, also fast doppelt so viel, wie im September 2021.