Zero Labs Ford Bronco: Das Ur-SUV wird elektrisch

Die kalifornische Firma Zero Labs bietet seit vergangenem Jahr den Ford Bronco in seiner Ur-Fassung in einer restaurierten und elektrifizierten Antriebsversion an. Den E-Antrieb haben die Amerikaner jetzt deutlich überarbeitet und Version 2.0 getauft. Diese bietet neben mehr Leistung auch Einzelradaufhängung und Luftfederung. Basis ist der zwischen 1967 und 1977 gebaute Ford Bronco. Dieser wird von Zero Labs umfangreich restauriert. Kunden können künftig zwischen einer Classic-Version oder einer Restomod-Variante wählen. Beim Bronco Classic werden lizenziert nachgebaute Stahlbleche montiert. Bei diesem Umbau bleibt der Original-Kühlergrill mit Ford-Schriftzug erhalten. Die moderne Version erhält hingegen eine aus Carbon-Teilen zusammengesetzte Karosserie, die für Gewichtseinsparungen sorgt. Erkennbar ist diese Variante am geschlossenen Kühlergrill mit Zerolabs-Schriftzug und LED-Tagfahrleuchten.

Bild: Zero Labs