Zetta Russlands Elektro-Hoffnung entpuppt sich als Luftnummer

Alles andere als rosig sehen auch die Perspektiven auf dem russischen Markt für E-Fahrzeuge aus. Nach Angaben des Branchendienstes Autostat kauften die Russen in den ersten sieben Monaten des Jahres gerade ein Mal 169 Neuwagen mit Elektroantrieb. Branchenexperten betonen einstimmig, dass die Stromer in Russland nichts mehr als ein Spielzeug für reiche Großstädter sind. Von einem auch nur halbwegs flächendeckenden Netz von Ladestation könne in Russland angesichts der Minigröße des Absatzmarktes derzeit keine Rede sein.



Wenig hoffnungsvoll sind auch die wenigen russischen Autojournalisten, die einen Zetta-Prototyp bisher tatsächlich zu sehen bekommen haben. Die Versuchsmodelle wurden in einer Werkhalle in Togliatti gebaut, in der Schurowskij eigentlich Motoren für Boote herstellt. Auf Fotos wirken die Vorserien-Zettas eher wie ein Eigenbau-Auto eines besessenen Enthusiasten. Unter der groben Plastikhülle versteckt sich ein schludrig zusammengeschweißtes Gerüst aus Metallröhren.