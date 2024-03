ZF Friedrichshafen Autozulieferer ZF investiert in deutsche Standorte nur unter einer Bedingung

21. März 2024

Eine Mitarbeiterin der ZF Friedrichshafen in der Montage Bild: dpa Bild:

Der zweitgrößte deutsche Autozulieferer ZF Friedrichshafen stellt Investitionen in seine deutschen Standorte in Aussicht – aber nur bei sinkenden Kosten. Das verkündete ZF-Chef Klein am Donnerstag.