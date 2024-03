ZF Friedrichshafen Autozulieferer ZF investiert in deutsche Standorte nur unter einer Bedingung

Auch Tausende Mitarbeitende von ZF protestierten dagegen schon vor den Werkstoren. Zu der vom Betriebsrat genannten Zahl von 12.000 gefährdeten Arbeitsplätzen bis 2030 erklärte Klein, das sei „ein demografischer Vorhalt“. Damit ist offenbar die Zahl der Arbeitnehmer gemeint, die in den nächsten Jahren in Rente gehen und deren Stellen nicht nachbesetzt werden könnten. Zurzeit hat ZF in Deutschland 54.000 Beschäftigte - knapp ein Drittel der 169.000 weltweit und so viele wie nie zuvor. Es sei aber klar, dass die Belegschaft im Zuge des Wandels zu Elektromobilität schrumpfen werde, betonte Klein. Doch das will ZF Standort für Standort prüfen und keine Gesamtzahlen nennen. „Ich rede nie über große Zahlen“, sagte Klein. Das sorge nur für Nervosität. Die sechs Milliarden Euro Einsparungen will ZF über niedrigere Einkaufspreise und mehr Produktivität in den Fabriken, aber auch über nicht bezifferten Personalabbau erreichen.