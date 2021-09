ZF Friedrichshafen E-Antrieb profitabel, Chipmangel belastet

Doch weil Elektroautos mehr Bauteile mit Halbleitern benötigen als herkömmliche Fahrzeuge und der Anteil an elektronischen Komponenten in Fahrzeugen sukzessive steigt, beschäftigt von Schuckmann auch der Mangel an Chips. „Bis mindestens Ende 2022 wird die Halbleiterversorgung weiter angespannt bleiben“, sagt er. Im Vorstand des Stiftungskonzerns ZF ist der Halbleitermangel daher ein tägliches Dauerthema. Im Tagesgeschäft sind alle Vorstände bei dem Thema Halbleitermangel eingespannt. „Wir teilen unseren Kunden die Produkte mit Halbleitern derzeit nach früheren Bestellquoten beziehungsweise einem Fair-Share-Ansatz zu, also einem gerechten Verteilungsschlüssel“, sagt von Schuckmann. Aus seiner Sicht sind Halbleiter „das Zahnrad der Zukunft“.



