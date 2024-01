ZF Friedrichshafen „Wenn das schiefgeht, gibt es ZF nicht mehr“

Und nun kommen zu seiner Wut die Verlagerungen in Niedriglohnländer hinzu. Auf Neudeutsch: Best-Cost-Countries. Es sei „die Strategie des Vorstands, Produktion, Verwaltung und Entwicklung in Niedriglohnländer zu verlagern“, wettert Dietrich. „Mir wurden die Zahlen genannt: 60 bis 80 Prozent all dieser Funktionen sollen in Niedriglohnländern entstehen. Jede Stelle in Deutschland, Resteuropa, in Nordamerika, die frei wird, wird in sogenannten Best-Cost-Countries aufgebaut – das ist der Fokus. Personalabbau, Sparen, Streichen, Schließen. Der Fokus der ZF muss aber ein anderer sein: Besser statt billiger.“ Denn die Kollegen im Ausland seien auch nicht dumm, meint Dietrich. Wenn ZF schlechter zahle, dann verließen auch Kollegen im Ausland das Unternehmen. Es sei falsch anzunehmen, dass die Kollegen im Ausland für sechs Euro arbeiten würden: „Die sind doch nicht dumm! Und wer billig kauft, kauft zweimal."