ZF Friedrichshafen ZF-Belegschaft könnte um ein Fünftel schrumpfen

Denn die ZF-Führung in Friedrichshafen am Bodensee nahm die Überflutung und die Zerstörung fast aller Maschinen zum Anlass, den Standort in Frage zu stellen: Ein Umzug ins nahegelegene Koblenz, wo der Konzern noch freie Flächen hat? Oder ein nicht hochwassergefährdeter Standort in der Nähe? Oder am Ende einfach die Schließung? Trotz Standortzusage von ZF wissen die 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis heute nicht so recht, wie es mit ihnen weitergeht.