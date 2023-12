ZF-Vorstand Schuckmann „Da sind wir nicht auf Augenhöhe mit internationalen Wettbewerbern“

Sind chinesische Kunden eher bereit, neue Technologien auszuprobieren?

Oh ja. Chinesische Hersteller sind sehr technologieaffin und setzen die neuesten Technologien mit Mut und Tempo ein, um sich zu differenzieren. Ein chinesischer Hersteller war zum Beispiel sehr schnell bereit, in unsere By-Wire-Technologien einzusteigen. Jetzt arbeiten wir bereits an der Serieneinführung für ein neues Auto, das in den nächsten Monaten auf den Markt kommt. Diese Erfahrung haben wir in den letzten Jahren vor allem mit den neuen chinesischen Automarken gemacht.