Zoff um Truck-Start-up Nikola-Partner wollen weiter an Wasserstoff-Truck arbeiten

Hindenburg Research hatte in seinem Bericht Nikola vorgeworfen, irreführende Behauptungen über die erste Wasserstoff-Tankstelle des Unternehmens am Konzernsitz ein Phoenix gemacht zu haben. Im Dezember 2019 behauptete Nikola-Gründer Trevor Milton auf einem Firmenevent, „die größte Wasserstoff-Tankstelle der westlichen Hemisphäre“ gebaut zu haben und schon 1000 Kilogramm Wasserstoff pro Tag herstellen zu können. Im Juli dagegen sagte Milton in einem Interview, die dazu nötigen Elektrolyse-Anlagen würden in den nächsten fünf Monaten eingebaut. Trotzdem habe Milton schon vorher behauptet, grünen Wasserstoff für weniger als drei Dollar pro Kilogramm produzieren zu können.