Es geht ja nicht nur um Schummeleien wie die Manipulationssoftware, die von den Autoherstellern verwendet wurde und die ohne Zweifel ihr Image erheblich angekratzt hat. Noch entscheidender ist – wie so oft an der Börse – die lange Sicht. Denn selbst wenn sich die momentane Aufregung um die Themen Schummelsoftware und Diesel-Fahrverbote gelegt hat, bleiben weitere, deutlich grundlegendere Fragen zu klären: Welcher Antrieb wird der sinnvollste, weil umweltverträglichste sein? Was wird am besten zu realisieren sein? Vor allem aber: Wie wird das Autofahren der Zukunft aussehen? Mit Elektromobilität, mit dem vernetzten und autonomen Fahren sowie mit Shared Mobility haben die Autounternehmen gleich mehrere Themen anzugehen, die in einer sich immer dynamischer entwickelnden Welt zunehmend an Bedeutung gewinnen.