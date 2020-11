Zu niedrige CO2-Angaben Daimler muss deutschlandweit 30.000 Autos zurückrufen

Laut BMVI sei der Prüfstandslüfter in den Autos nicht korrekt aufgestellt. Deswegen seien die Temperaturen zu hoch gewesen. „In der Folge konnten die Emissionswerte in der Typprüfung nicht korrekt ermittelt werden“, teilte das BMVI der WirtschaftsWoche mit. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) verlangt von Daimler daher nun, diese „Abweichung in der Produktion“ zu beseitigen. Daimler legt Wert darauf, dass es sich bei dem geplanten Rückruf nicht um eine unzulässige Abschalteinrichtung handele. „Wir haben das KBA proaktiv über die Ursache des Fehlers informiert“, sagt Daimler. Noch hat Daimler seine Kunden nicht über den Rückruf informiert.



Mehr zum Thema: Der Mythos der S-Klasse soll Daimler durch die Krise retten.