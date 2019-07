Zu viel Nähe zur Industrie KBA-Chef Ekhard Zinke in der Kritik

Es ist die IAA 2007 in Frankfurt am Main, am Messestand der Auto-Tuningfirma Brabus. Vor laufender Fernsehkamera lobt Ekhard Zinke, Chef des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), auf der Automesse einen von der Tuning-Firma umgebauten Smart – eines der schmutzigsten Autos auf deutschen Straßen. Der Smart aus dem Hause Daimler hat rund 100 PS, stößt mit 121 Gramm pro Kilometer so viel CO2 aus wie eine Mercedes C-Klasse und schlägt beim Feinstaub-Ausstoß selbst große Lkw.