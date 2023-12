Zukunft der Autobauer Was Zehntausende Jobs bei Volkswagen und Co. retten könnte

Eines dieser Zukunftsfelder ist das Carbon Dioxide Removal, kurz CDR. Um bereits emittiertes Kohlendioxid (CO2) wieder aus der Atmosphäre zu fischen, braucht es in gewaltigen Stückzahlen spezielle Anlagen, die Luft oder Wasser ansaugen, um mithilfe von chemischen Reaktionen den Kohlenstoff daraus zu entnehmen. Der wiederum lässt sich dann beispielsweise tief im Untergrund einlagern. Klassische Chemieanlagenbauer kommen für die Produktion solcher Anlagen in Lizenz oder Eigenregie kaum in Frage. Denn die stellen heute weitgehend in Einzelfertigung Großanlagen für Öl- und Chemiekonzerne her. Die Autoindustrie dagegen beherrscht es, in kürzester Zeit gewaltige Stückzahlen auszuliefern.