Zukunft der Autoproduktion Wie die Autobauer am Ende des Fließbands arbeiten

Jörg Minge leitet seit drei Jahren die Entwicklungseinheit „Digital Manufacturing“ des Walldorfer Softwareentwicklers SAP (Umsatz: 24,7 Milliarden Euro). Minges Einheit ermöglicht den SAP-Kunden, Fertigungsprozesse zu modellieren und in eine Produktion einzubauen. Er sagt: „Das Thema digitale Fertigung hat in den vergangenen Jahren massiv an Dynamik gewonnen.“ Die meisten seiner Kunden, erzählt er, haben jedoch bereits Fertigungsanlagen, die sich nicht einfach über Nacht umstellen lassen auf flexible Zellenfertigung. Diese versuchen also zunächst nur einen Teil der Produktion entsprechend umzustellen. Die Beispiele, die Minge nennt, stammen jedoch längst nicht nur aus der Autoindustrie. Da ist zum Beispiel der Abfüllanlagenhersteller, der eine vom Kunden gewünschte Charge an besonders eingefärbten Flaschen produziert. Oder ein Reifenhersteller, der auf eine Charge seiner Reifen ein Logo oder einen Namen drucken möchte, auf die nächste Charge aber eben nicht. „Wir registrieren einen wachsenden Wunsch des Kunden nach Individualität. Hier bietet die digitale, flexible Fertigung große Potenziale, auch in der Prozessindustrie.“