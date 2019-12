Zukunft der Autoproduktion Wie die Autobauer am Ende des Fließbands arbeiten

Wenn etwa ein neues Modell am selben Förderband gebaut werden soll, bedeutet das einen aufwändigen, teuren Eingriff in die bestehende Linie. Denn in ein Förderband lässt sich nicht einfach ein neuer Arbeitsschritt einfügen. In einer flexiblen Zellenfertigung hingegen könne man einfach eine neue Zelle einfügen, erklärt Sieben. Denn das ist die Idee: Die einzelnen Arbeitsschritte am Automobil werden in einzelne, flexible Zellen verlagert. Ein Fließband gibt es nicht mehr. Stattdessen steuern die Fahrzeugkarosserien mittels autonom fahrender Kleintransporter die einzelnen Montageinseln an – und zwar nur jene, deren Arbeitsschritte für die Modellvariante gerade benötigt wird. Um beim Beispiel des Faltdaches zu bleiben: Jene Karosserien, die ohne Faltdach auskommen, überspringen einfach die Zellen, an denen das Faltdach aufgesetzt wird, und fahren direkt zur nächsten Zelle weiter.